Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Performance unter der Lupe
|
23.12.2025 16:04:08
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Fresnillo-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Fresnillo-Papier an diesem Tag 11,32 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Fresnillo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 88,327 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fresnillo-Aktien wären am 22.12.2025 2 879,44 GBP wert, da der Schlussstand 32,60 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 187,94 Prozent angewachsen.
Alle Fresnillo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
