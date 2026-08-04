Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Langfristige Investition
|
04.08.2026 16:03:47
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fresnillo-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Fresnillo-Anteile an diesem Tag 8,23 GBP wert. Bei einem Fresnillo-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 215,801 Fresnillo-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 370,71 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 03.08.2026 auf 24,98 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 203,71 Prozent angewachsen.
Fresnillo war somit zuletzt am Markt 18,24 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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