Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Investment
|
15.09.2026 16:03:48
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor einem Jahr verdient
Das Fresnillo-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fresnillo-Aktie betrug an diesem Tag 21,96 GBP. Bei einem Fresnillo-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 455,373 Fresnillo-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 13 260,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,12 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 32,60 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Fresnillo zuletzt 22,21 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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