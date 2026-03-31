Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Lukrative Fresnillo-Investition?
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31.03.2026 16:03:59
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor einem Jahr verdient
Am 31.03.2025 wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresnillo-Aktie an diesem Tag bei 9,36 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hat, hat nun 1 068,376 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 31,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 910,26 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 239,10 Prozent.
Fresnillo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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