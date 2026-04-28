Fresnillo Aktie

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WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Fresnillo-Investment 28.04.2026 16:04:24

FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fresnillo-Aktie bei 9,98 GBP. Bei einem Fresnillo-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,020 Fresnillo-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 33,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 331,26 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 231,26 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Fresnillo belief sich zuletzt auf 24,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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