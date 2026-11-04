Games Workshop Group Aktie

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WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Lohnende Games Workshop Group-Investition? 04.11.2026 10:03:34

FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Games Workshop Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Games Workshop Group-Papier an diesem Tag 5,53 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Games Workshop Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 180,995 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Games Workshop Group-Aktien wären am 03.11.2026 28 579,19 GBP wert, da der Schlussstand 157,90 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2 757,92 Prozent erhöht.

Games Workshop Group war somit zuletzt am Markt 5,27 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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