Games Workshop Group Aktie

Games Workshop Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Rentables Games Workshop Group-Investment? 01.07.2026 10:04:13

FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Games Workshop Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Games Workshop Group-Anteile letztlich bei 109,20 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Games Workshop Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,158 Games Workshop Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 978,02 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Papiers am 30.06.2026 auf 216,00 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 97,80 Prozent gesteigert.

Games Workshop Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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