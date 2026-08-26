FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Games Workshop Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.08.2023 wurde das Games Workshop Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 106,20 GBP wert. Bei einem Games Workshop Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,942 Games Workshop Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 185,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,58 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,58 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Games Workshop Group einen Börsenwert von 6,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at