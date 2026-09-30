Games Workshop Group Aktie
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
|Profitable Games Workshop Group-Investition?
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30.09.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Games Workshop Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 102,70 GBP. Bei einem Games Workshop Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97,371 Games Workshop Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 17 205,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 176,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,05 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group bezifferte sich zuletzt auf 5,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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