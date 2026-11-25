So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Games Workshop Group-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89,66 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Games Workshop Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,153 Games Workshop Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 823,57 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Anteils am 24.11.2026 auf 163,50 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,36 Prozent angezogen.

Alle Games Workshop Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at