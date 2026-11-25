Games Workshop Group Aktie
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
|Langfristige Anlage
|
25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89,66 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Games Workshop Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,153 Games Workshop Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 823,57 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Anteils am 24.11.2026 auf 163,50 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,36 Prozent angezogen.
Alle Games Workshop Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Games Workshop Group PLC
Analysen zu Games Workshop Group PLC
Aktien in diesem Artikel
|Games Workshop Group PLC
|195,20
|-1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.