Games Workshop Group Aktie

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WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Rentabler Games Workshop Group-Einstieg? 22.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Games Workshop Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Games Workshop Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Games Workshop Group-Papier an diesem Tag 158,40 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Games Workshop Group-Aktie investiert, befänden sich nun 6,313 Games Workshop Group-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (201,40 GBP), wäre das Investment nun 1 271,46 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,15 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Games Workshop Group einen Börsenwert von 6,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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