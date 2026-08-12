Games Workshop Group Aktie
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
|Profitable Games Workshop Group-Anlage?
|
12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Games Workshop Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,29 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Games Workshop Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 189,036 Games Workshop Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 192,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36 351,61 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 3 535,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group bezifferte sich zuletzt auf 6,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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