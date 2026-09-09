Games Workshop Group Aktie

Games Workshop Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Games Workshop Group-Anlage unter der Lupe 09.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Games Workshop Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.09.2016 wurde das Games Workshop Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Games Workshop Group-Papier an diesem Tag 5,21 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 919,386 Games Workshop Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 180,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 345 489,44 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 345 489,44 GBP, was einer positiven Performance von 3 354,89 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Games Workshop Group belief sich zuletzt auf 6,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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