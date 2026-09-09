Games Workshop Group Aktie
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
|Games Workshop Group-Anlage unter der Lupe
|
09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren verdient
Am 09.09.2016 wurde das Games Workshop Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Games Workshop Group-Papier an diesem Tag 5,21 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 919,386 Games Workshop Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 180,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 345 489,44 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 345 489,44 GBP, was einer positiven Performance von 3 354,89 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Games Workshop Group belief sich zuletzt auf 6,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Games Workshop Group PLC
|
09.09.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.08.26
|FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Games Workshop Group PLC
Aktien in diesem Artikel
|Games Workshop Group PLC
|203,20
|-3,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.