Games Workshop Group Aktie

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WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Profitable Games Workshop Group-Anlage? 19.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Games Workshop Group von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Games Workshop Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Games Workshop Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Games Workshop Group-Papier bei 156,50 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 63,898 Games Workshop Group-Aktien. Die gehaltenen Games Workshop Group-Papiere wären am 18.08.2026 11 955,27 GBP wert, da der Schlussstand 187,10 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 19,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Games Workshop Group eine Börsenbewertung in Höhe von 6,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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