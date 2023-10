FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Glencore-Investment eingefahren

Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Glencore-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Glencore-Aktie an diesem Tag bei 3,30 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 030,303 Glencore-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 057,58 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 02.10.2023 auf 4,64 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 40,58 Prozent gleich.

Insgesamt war Glencore zuletzt 57,30 Mrd. GBP wert. Die Erstnotiz des Glencore-Papiers fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at