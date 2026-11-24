Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Lohnende Glencore-Anlage?
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,89 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 346,500 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (4,63 GBP), wäre das Investment nun 1 605,86 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 60,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 52,57 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie belief sich damals auf 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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