Glencore Aktie

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WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Profitable Glencore-Investition? 13.10.2026 10:03:47

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Glencore eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Glencore-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,56 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Glencore-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 219,154 Glencore-Aktien. Die gehaltenen Glencore-Aktien wären am 12.10.2026 1 284,90 GBP wert, da der Schlussstand 5,86 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 28,49 Prozent gestiegen.

Glencore wurde am Markt mit 68,59 Mrd. GBP bewertet. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Anteile zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Das Glencore-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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