Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Profitables Glencore-Investment?
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07.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Glencore-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,93 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 341,180 Glencore-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 5,64 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 922,89 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +92,29 Prozent.
Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 65,94 Mrd. GBP beziffert. Der erste Handelstag der Glencore-Anteile an der Börse LSE war der 19.05.2011. Ihren ersten Handelstag begann die Glencore-Aktie bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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