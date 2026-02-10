Glencore Aktie

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

Profitables Glencore-Investment? 10.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Glencore-Papier bei 2,70 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 704,856 Glencore-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (5,01 GBP), wäre das Investment nun 18 565,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,65 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Glencore einen Börsenwert von 55,98 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE war der 19.05.2011. Die Glencore-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

