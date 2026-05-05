Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Lukrative Glencore-Anlage?
|
05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht
Das Glencore-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,07 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 254,424 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,63 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 18 322,41 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +83,22 Prozent.
Alle Glencore-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,85 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE war der 19.05.2011. Der Erstkurs des Glencore-Papiers belief sich damals auf 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
29.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
29.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Minus (finanzen.at)
|
28.04.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.04.26
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
14.04.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.04.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)