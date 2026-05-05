Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Lukrative Glencore-Anlage? 05.05.2026 10:03:51

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Glencore-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,07 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 254,424 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,63 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 18 322,41 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +83,22 Prozent.

Alle Glencore-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,85 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE war der 19.05.2011. Der Erstkurs des Glencore-Papiers belief sich damals auf 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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