Glencore Aktie

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WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Profitables Glencore-Investment? 20.10.2026 10:03:36

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Glencore-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.10.2021 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Glencore-Anteile bei 3,78 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Glencore-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 645,853 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 917,32 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 19.10.2026 auf 5,64 GBP belief. Damit wäre die Investition 49,17 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 68,38 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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