Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Profitables Glencore-Investment?
|
20.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingefahren
Am 20.10.2021 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Glencore-Anteile bei 3,78 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Glencore-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 645,853 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 917,32 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 19.10.2026 auf 5,64 GBP belief. Damit wäre die Investition 49,17 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 68,38 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Glencore shares make Australia debut to mine base of ‘smart investors’ (Financial Times)
|
13.10.26
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.10.26
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc
|6,56
|-2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.