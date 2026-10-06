FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Glencore-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,273 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,96 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 05.10.2026 auf 5,69 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60,96 Prozent.

Insgesamt war Glencore zuletzt 65,92 Mrd. GBP wert. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at