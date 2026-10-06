Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Profitable Glencore-Investition?
|
06.10.2026 10:03:24
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Glencore-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,273 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,96 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 05.10.2026 auf 5,69 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60,96 Prozent.
Insgesamt war Glencore zuletzt 65,92 Mrd. GBP wert. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
02.10.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
02.10.26
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
02.10.26
|Glencore-Aktie gefragt: Kupferprojekt in Argentinien genehmigt (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Glencore mit besserem Ausblick für Handelsgeschäft - Aktie zieht an (Dow Jones)
|
29.09.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gewinne in London: FTSE 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.09.26
|Handel in London: Zum Start des Montagshandels Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
25.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)