Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Lukrativer Glencore-Einstieg? 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glencore-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Glencore-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,89 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,050 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 285,94 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 03.08.2026 auf 5,39 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +185,94 Prozent.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,53 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Glencore-Aktie lag damals bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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