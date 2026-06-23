Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Lohnende Glencore-Investition?
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23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Glencore-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,33 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Glencore-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,113 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 5,59 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,18 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 29,18 Prozent.
Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 65,13 Mrd. GBP beziffert. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie belief sich damals auf 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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