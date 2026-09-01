FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Glencore-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Glencore-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,77 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Glencore-Aktie investiert, befänden sich nun 564,653 Glencore-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 363,07 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 28.08.2026 auf 5,96 GBP belief. Mit einer Performance von +236,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Glencore belief sich zuletzt auf 69,66 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Papiere an der Börse LSE war der 19.05.2011. Die Glencore-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at