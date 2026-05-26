Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Lukrative Glencore-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Glencore-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,23 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Glencore-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 366,304 Glencore-Aktien. Die gehaltenen Glencore-Aktien wären am 22.05.2026 13 466,64 GBP wert, da der Schlussstand 5,69 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 34,67 Prozent.
Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 66,60 Mrd. GBP beziffert. Der erste Handelstag der Glencore-Anteile an der Börse LSE war der 19.05.2011. Das Glencore-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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