Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Frühe Investition
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09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Glencore-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,38 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 724,900 Glencore-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 313,88 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 08.06.2026 auf 5,95 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 331,39 Prozent angezogen.
Am Markt war Glencore jüngst 68,99 Mrd. GBP wert. Am 19.05.2011 fand der erste Handelstag des Glencore-Papiers an der Börse LSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Glencore-Papiers lag damals bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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