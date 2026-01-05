FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen GSK-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem GSK-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das GSK-Papier an diesem Tag 14,32 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, hätte er nun 698,519 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 18,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 793,38 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,93 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für GSK eine Börsenbewertung in Höhe von 73,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at