GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Langfristige Anlage 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren GSK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden GSK-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,20 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die GSK-Aktie investierten, hätten nun 6,580 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,50 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 115,15 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 15,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für GSK eine Börsenbewertung in Höhe von 74,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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