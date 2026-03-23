GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|GSK-Investment im Blick
|
23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das GSK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 15,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, hätte er nun 66,269 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.03.2026 1 292,58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19,51 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,26 Prozent.
Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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