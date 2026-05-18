FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das GSK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das GSK-Papier 13,95 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 7,171 GSK-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 18,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,56 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,56 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von GSK betrug jüngst 74,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at