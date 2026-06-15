FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in GSK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades GSK-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,12 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 66,159 GSK-Aktien. Die gehaltenen GSK-Papiere wären am 12.06.2026 1 312,60 GBP wert, da der Schlussstand 19,84 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 31,26 Prozent.

Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at