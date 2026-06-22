FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in GSK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.06.2023 wurde das GSK-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,59 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 735,835 GSK-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 19,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 168,51 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 41,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 77,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at