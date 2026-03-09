GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|GSK-Performance im Blick
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die GSK-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das GSK-Papier an diesem Tag bei 15,65 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, hätte er nun 638,978 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 20,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 022,36 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 13 022,36 GBP entspricht einer Performance von +30,22 Prozent.
Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 81,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
