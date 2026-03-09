GSK Aktie

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

GSK-Performance im Blick 09.03.2026 10:03:48

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in GSK eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die GSK-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das GSK-Papier an diesem Tag bei 15,65 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, hätte er nun 638,978 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 20,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 022,36 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 13 022,36 GBP entspricht einer Performance von +30,22 Prozent.

Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 81,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

02.03.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
26.02.26 GSK Underweight Barclays Capital
26.02.26 GSK Neutral UBS AG
25.02.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 23,80 1,36% GSK PLC Registered Shs

