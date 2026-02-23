FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in GSK eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.02.2025 wurde das GSK-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der GSK-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,29 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,998 GSK-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,13 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,86 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,86 Prozent vermehrt.

GSK war somit zuletzt am Markt 89,28 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at