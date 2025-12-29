FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen GSK-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem GSK-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die GSK-Aktie bei 13,43 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 744,879 GSK-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 448,79 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 24.12.2025 auf 18,06 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,49 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 72,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at