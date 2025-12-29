GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Lukrative GSK-Investition?
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem GSK-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die GSK-Aktie bei 13,43 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 744,879 GSK-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 448,79 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 24.12.2025 auf 18,06 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,49 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 72,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
24.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
24.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20,62
|-0,91%