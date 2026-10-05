GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Rentable GSK-Anlage? 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in GSK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der GSK-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die GSK-Aktie bei 16,29 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 614,062 GSK-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 927,23 GBP, da sich der Wert eines GSK-Anteils am 02.10.2026 auf 17,80 GBP belief. Mit einer Performance von +9,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte GSK einen Börsenwert von 71,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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