GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

Rentable GSK-Investition? 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in GSK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2022 wurden GSK-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der GSK-Aktie betrug an diesem Tag 14,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,013 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (17,69 GBP), wäre das Investment nun 1 255,86 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,59 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 71,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

