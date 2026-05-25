GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Lukrative GSK-Investition?
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25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem GSK-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,85 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,223 GSK-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 383,07 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 22.05.2026 auf 19,15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,31 Prozent erhöht.
Der GSK-Wert an der Börse wurde auf 76,38 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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