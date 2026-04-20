GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Profitable GSK-Investition? 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in GSK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.04.2025 wurde die GSK-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,37 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 748,223 GSK-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GSK-Aktie auf 21,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 041,90 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 60,42 Prozent gleich.

Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 85,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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