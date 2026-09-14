FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GSK-Investment gewesen.

GSK-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,87 GBP. Bei einem GSK-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 672,405 GSK-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 904,92 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 11.09.2026 auf 17,71 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,05 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für GSK eine Börsenbewertung in Höhe von 70,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at