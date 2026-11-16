FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in GSK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der GSK-Anteile betrug an diesem Tag 19,48 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 513,479 GSK-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 19,12 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 815,15 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,85 Prozent.

Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 76,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at