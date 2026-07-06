GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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GSK-Anlage unter der Lupe 06.07.2026 10:03:54

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte eine GSK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in GSK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das GSK-Papier an diesem Tag bei 20,65 GBP. Bei einem GSK-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,426 GSK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 20,15 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 975,79 GBP wert. Mit einer Performance von -2,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war GSK jüngst 80,67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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