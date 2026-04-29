Haleon Aktie

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WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70

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Haleon-Investmentbeispiel 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: Hätte sich eine Haleon-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Vor Jahren in Haleon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Haleon-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Haleon-Aktie bei 3,51 GBP. Bei einem Haleon-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 284,900 Haleon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,51 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999,43 GBP wert. Damit wäre die Investition um 0,06 Prozent gesunken.

Haleon wurde am Markt mit 31,17 Mrd. GBP bewertet. Der erste Handelstag der Haleon-Anteile an der Börse LSE war der 18.07.2022. Ein Haleon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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