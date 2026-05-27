Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Lukrative Haleon-Investition?
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27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Haleon-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Haleon-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,30 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3 030,303 Haleon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 3,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 360,61 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 3,61 Prozent.
Haleon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,47 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 wagte die Haleon-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Haleon-Anteils bei 3,33 GBP festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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