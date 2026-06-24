Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Lohnende Haleon-Anlage?
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24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor 3 Jahren eingefahren
Das Haleon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Haleon-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,27 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,581 Haleon-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,05 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Anteils am 23.06.2026 auf 3,34 GBP belief. Mit einer Performance von +2,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Haleon eine Marktkapitalisierung von 29,25 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 wurden Haleon-Anteile zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3,33 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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