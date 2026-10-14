FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Haleon-Aktien verdienen können.

Am 14.10.2023 wurden Haleon-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Haleon-Aktie bei 3,31 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 301,841 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 1 071,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,55 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,18 Prozent zugenommen.

Alle Haleon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,21 Mrd. GBP. Die Haleon-Aktie wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Haleon-Papiers wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at