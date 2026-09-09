Haleon Aktie

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WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70

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Lohnendes Haleon-Investment? 09.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Haleon von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Haleon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Haleon-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,60 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Haleon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 777,006 Haleon-Aktien. Die gehaltenen Haleon-Anteile wären am 08.09.2026 9 366,84 GBP wert, da der Schlussstand 3,37 GBP betrug. Mit einer Performance von -6,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Haleon wurde am Markt mit 30,20 Mrd. GBP bewertet. Der Haleon-Börsengang fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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