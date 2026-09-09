Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Lohnendes Haleon-Investment?
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09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Haleon von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Haleon-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,60 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Haleon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 777,006 Haleon-Aktien. Die gehaltenen Haleon-Anteile wären am 08.09.2026 9 366,84 GBP wert, da der Schlussstand 3,37 GBP betrug. Mit einer Performance von -6,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Haleon wurde am Markt mit 30,20 Mrd. GBP bewertet. Der Haleon-Börsengang fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3,33 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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