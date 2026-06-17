FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Haleon von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Haleon-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Haleon-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,85 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 597,403 Haleon-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 3,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 657,14 GBP wert. Mit einer Performance von -13,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Haleon zuletzt 29,58 Mrd. GBP wert. Am 18.07.2022 fand der erste Handelstag der Haleon-Aktie an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at