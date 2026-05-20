Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Lohnendes Haleon-Investment?
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20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr bedeutet
Am 20.05.2025 wurde die Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Haleon-Aktie betrug an diesem Tag 4,09 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 244,499 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Haleon-Papiers auf 3,42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 836,92 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,31 Prozent.
Haleon war somit zuletzt am Markt 29,88 Mrd. GBP wert. Der erste Handelstag der Haleon-Anteile an der Börse LSE war der 18.07.2022. Ein Haleon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,33 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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